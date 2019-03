La Finlandia è ancora il paese più felice del mondo

Chi cerca la felicità dovrebbe pensare a trasferirsi in Finlandia. A suggerirlo è il nuovo rapporto dell'Onu che per il settimo anno consecutivo rivela la classifica dei paesi più felici del mondo. In testa ci sono tre paesi scandinavi: oltre alla Finlandia che si conferma al primo posto, Danimarca e Norvegia. Notizie positive pure per l'Italia: sebbene sia lontana dalla vetta è più felice che in passato, risalendo dal 47esimo al 36esimo posto.

MEZZA EUROPA NELLA TOP TEN

Il World Happiness Report 2019, elaborato dal Sustainable Development Solutions Network delle Nazioni Unite in base a dati Gallup, e sostenuto dalla Fondazione Ernesto Illy, ha preso in esame la percezione della felicità dei cittadini in 156 paesi, tenendo conto di fattori come prosperità economica, aspettativa di vita, stato del welfare e libertà individuale. Nella top ten ci sono anche Islanda, Paesi Bassi, Svizzera, Svezia, Nuova Zelanda, Canada, Austria. Retrocedono gli Stati Uniti, dal 18esimo al 19esimo posto. E in fondo alla lista compaiono Siria, Malawi, Yemen, Ruanda, Tanzania, Afghanistan, Centrafrica e infine Sud Sudan.

REPORT PRESENTATO DURANTE LA GIORNATA MONDIALE DELLA FELICITÀ

Alla presentazione al Palazzo di Vetro, in occasione della Giornata mondiale della felicità, il 20 marzo, hanno partecipato Andrea Illy, presidente di Illycaffè e membro del consiglio di amministrazione della Fondazione, e l'ambasciatrice Mariangela Zappia, rappresentante permanente all'Onu. «Viviamo un momento di transizione verso una nuova era e questo genera un senso generale di incertezza», ha spiegato Illy. «La felicità sociale è quindi sempre più rilevante, per noi e per le prossime generazioni». «La felicità e il benessere delle persone rappresentano il fine ultimo e la missione di ogni società e governo», ha affermato quindi Zappia.

ZAPPIA: «ITALIA LUOGO IDEALE PER LO SVILUPPO SOSTENIBILE»

«Possiamo considerare la felicità come un prodotto della combinazione dei 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'Agenda 2030», ha aggiunto l'ambasciatrice. «Le politiche pubbliche devono tener conto in maniera coerente di tutti i fattori sociali, economici ed ambientali che incidono sul benessere della persona. L'Italia è stata tra i primi paesi ad adottare questo paradigma». E, ha concluso, «lo stile di vita italiano, combinando difesa dei diritti e delle libertà fondamentali con un patrimonio di arte, cultura e con diete salutari, riflette in modo concreto la concezione di felicità cui dobbiamo fare riferimento».