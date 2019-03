Al mondo servono più Jacinda Ardern e meno Donald Trump

TRUMP È INCAPACE DI COMPASSIONE ED EMPATIA

Diametralmente opposta alle risposte che dà Trump è stata la reazione della premier neozelandese che ha mostrato compassione, empatia, coraggio, ma anche forza e intelligenza in seguito agli attacchi alle due moschee. Riferendosi all'intera popolazione musulmana ha pronunciato tre parole semplici, chiare e inequivocabili: «They are us», e ha ricordato al suo popolo i valori su cui si fonda la Nuova Zelanda: «Rappresentiamo la diversità, la gentilezza, la compassione, una casa per chi condivide i nostri valori. Un rifugio per chi ne ha bisogno». Come fa notare The Atlantic, un’ottima rivista americana, «il presidente non è bravo a esprimere empatia e a consolare i sopravvissuti. Subito dopo l’uragano Harley sembrava essere più interessato alla vastità della tempesta che al dolore delle vittime. La sua risposta all’uragano Maria che colpì Porto Rico fu ancora più memorabile. Durante una visita molto veloce, Trump non fece che auto congratularsi e venne fotografato mentre lanciava provviste ai sopravvissuti come se stesse giocando a basket».