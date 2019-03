Qual è la posizione del Consiglio europeo sulla Brexit

Endorsement dell'accordo May (su cui c'è convergenza fra gli Stati membri) e decisione sulla proroga breve per la Brexit: sono i due elementi principali su cui verte la discussione del 21 marzo al Consiglio europeo chiamato a prendere una posizione unitaria sulla uscita del Regno Unito dalla Unione europea. Alla riunione degli ambasciatori della Ue dei 27 della sera del 20 marzo è emersa un'indicazione per un'estensione tecnica breve della permanenza di Londra nell'Unione, in caso di voto positivo a Westminster sull'accordo di novembre, limitata però a maggio e non fino al 30 giugno, come invece richiesto dalla premier britannica Theresa May. Una posizione confermata dal leader dei liberali Guy Verhofstadt, che guida il gruppo di coordinamento della Brexit del parlamento europeo e che ha definito «un'estensione oltre il 23 maggio impossibile» perché «creerebbe problemi enormi».