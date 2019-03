Venezuela: arrestato il capo di gabinetto di Juan Guaidó

Vergara è stato trattenuto per alcune ore mentre gli agenti procedevano ad una perquisizione del suo appartamento, a Caracas, prima di dirigersi verso quello di Marrero, che si trova nello stesso palazzo. Lo ha raccontato lo stesso Vergara, in dichiarazioni diffuse sui social nelle quali ha detto che «una quindicina di agenti incappucciati« hanno suonato alla sua porta nel cuore della notte e sono entrati per perquisirla, malgrado lui abbia protestato che si trattava di una violazione della sua immunità parlamentare, chiedendo se sapeva dove si trovava Marraro. «Mi hanno detto che disponevano di informazioni secondo le quali Marrero viveva nell'appartamento in cui mi trovo, che è affittato», ha spiegato il deputato, aggiungendo che era presente quando gli agenti del Sebin hanno poi arrestato Marrero, che prima di essere portato via gli ha detto «mi hanno piantato due fucili e una granata».