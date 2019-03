Mattarella si fa garante dell'accordo con la Cina di Xi Jinping

NUOVA VIA DELLA SETA È FATTA ANCHE DI SCAMBI CULTURALI

«La partecipazione italiana alla creazione della cosiddetta "Nuova Via della Seta e della conoscenza"», ha aggiunto il presidente della Repubblica, «assume quindi significato, e importanza, anche sul piano culturale e su quello delle relazioni tra persone, lungo cui viaggiano progetti culturali, idee, scambi di conoscenze, nuove opportunità, scientifiche, tecnologiche e della contemporaneità: sempre più turisti cinesi visitano il nostro Paese, sempre più giovani italiani studiano in Cina e cinesi in Italia, si moltiplicano gli accordi tra Università dei due Paesi per progetti di ricerca congiunti e scambi accademici, così da rendere davvero la Nuova Via della Seta anche una Nuova Via della Conoscenza». .