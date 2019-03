Il programma della visita di Xi Jinping in Italia

IL PROGRAMMA DEL 22 MARZO

Secondo l'agenda, Xi dovrebbe avere come primo appuntamento, la mattina del 22 marzo, l'incontro col Capo dello Stato Sergio Mattarella (recatosi a Pechino a febbraio 2017), e poi con i rappresentanti del Business Forum, del Forum Culturale e del Forum sulla cooperazione nei Paesi Terzi. Successivamente, tappa all'Altare della Patria, dove deporrà una corona di fiori. Nel pomeriggio Xi vedrà il presidente del Senato Elisabetta Casellati e il presidente della Camera Roberto Fico, mentre la first lady visiterà Palazzo Colonna. Probabile anche una visita del presidente al Colosseo. In serata ci sarà la cena di benvenuto.

IL PROGRAMMA DEL 23 MARZO

Il 23 marzo, invece, toccherà al premier Giuseppe Conte (che dovrebbe rendere ufficiale la sua presenza al Belt and Road Forum di fine aprile a Pechino), con la firma di accordi bilaterali a Villa Madama di vario tipo (circa 30 tra istituzionali e commerciali in fase di definizione), tra cui uno a lungo negoziato sulla cancellazione della doppia fiscalità e il possibile Memorandum di adesione dell'Italia alla Belt and Road Initiative, la Nuova via della seta fortemente voluta da Pechino e lanciata da Xi nel 2013. Per la first Lady visita guidata alla Galleria Borghese. Alle 14 Xi partirà per Palermo, dove andrà con la moglie al Palazzo dei Normanni per una visita del Palazzo Reale e alla Cappella Palatina, unica tappa certa al momento. Nel soggiorno a Roma, presidente e first lady Peng Liyuan si concederanno momenti "turistici", tra cui le visite a Colosseo e Campidoglio. Xi, del resto, è già stato nella Capitale a giugno 2011 rappresentando da vicepresidente la Cina ai festeggiamenti dei 150 anni dell'Unità d'Italia.

LA SCELTA DI PALERMO

Tra le spiegazioni date sulla scelta (erano state suggerite destinazioni come Venezia, Firenze e Napoli), oltre a essere un omaggio alla città del presidente Mattarella, il desiderio di recarsi in un'isola mai visitata nel centro del Mediterraneo e ad appena 30 minuti d'aereo dall'Africa. Il significato di Palermo ("Pan hormos", "tutto porto") potrebbe anche suggerire un hub verso l'Africa della Belt and Road. Il 24 marzo è previsto il passaggio a Nizza, in Francia, da dove proseguirà per il principato di Monaco per un breve incontro con Alberto II. I media della città della Costa azzurra hanno parlato di blitz del presidente Emmanuel Macron (ieri a Gibuti in una missione anti Belt and Road nell'Africa orientale) con cena nella suggestiva villa Kerylos, a Beaulieu-sur-Mer.