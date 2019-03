Undici arresti in Germania: pianificavano un attentato terroristico

Sono stati fermati 11 presunti salafiti in Assia e nel Nord Reno Vestfalia, in Germania, con l'accusa di pianificare un attentato terroristico con un veicolo e armi da fuoco. Lo ha reso noto la procura di Francoforte. L'arresto è avvenuto nel corso di una perquisizione durante la quale l'ufficio criminale ha impiegato 200 poliziotti, tra cui le forze speciali. I principali accusati sono un uomo di 21 anni di Offenbach e due fratelli di 31 anni di Wiesbaden, tutti appartenenti al milieu salafita. Secondo la stima di un investigatore, citato da Bild, i fermati avrebbero pianificato «un attentato motivato da terrorismo islamico con l'impiego di un veicolo e armi da fuoco per uccidere quanti più infedeli possibile».

