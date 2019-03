Così il populismo di governo rischia di beffare i risparmiatori truffati

«HANNO FATTO UN PASTICCIO E ORA NASCONDONO LE CARTE»

Che cosa sta succedendo? Le opposizioni sostengono che la legge è finita su un binario morto perché il modo in cui è stata scritta contrasta con la normativa europea sugli aiuti di stato. A prova di tale tesi depone una lettera in cui la Commissione europea spiegherebbe ai nostri governanti, come si fa con gli studenti un po' testoni, che se non cambiano strada l'Italia andrà incontro a una procedura di infrazione. E la sentenza Ue sul salvataggio di banca Tercas che ha dato ragione all'Italia non riconoscendo la natura pubblica del Fondo interbancario dei depositi non modifica la sostanza, essendo in questo caso i margini di interpretazione assai ridotti. La missiva è, però, una lettera-fantasma, nel senso che il governo ne prima ha negato l'esistenza salvo ripiegare, dopo che il quotidiano Vicenzapiù ne aveva pubblicato ampi brani, sull'acrobatica precisazione che la missiva non era indirizzata al ministro Giovanni Tria ma al direttore generale del ministero dell'Economia, Alessandro Rivera. A quel punto l'ex ministro Renato Brunetta (Forza Italia) e il collega di partito Pierantonio Zanettin hanno chiesto formalmente di vederla, ricevendo un diniego. «Un comportamento di gravità inaudita» dice ora Brunetta. «Non vogliono mostrare il carteggio perché si vergognano del pasticcio che hanno combinato».

COINVOLTE OLTRE 200 MILA PERSONE

La vicenda riguarda tanti piccoli risparmiatori che nel corso degli anni si sono lasciati convincere ad acquistare azioni od obbligazioni di banche locali (di cui erano quasi sempre correntisti), senza comprendere che si trattava di titoli ad altissimo rischio, precipitati poi a zero prima ancora che gli istituti falliscano. Norme di tutela del risparmio. Veneto Banca (di Montebelluna, in provincia di Treviso) e Banca Popolare di Vicenza ne sono state le «regine» indiscusse, anche per le dimensioni maggiori rispetto alle altre banche, per lo più del centro Italia, protagoniste di situazioni simili. I due istituti insieme hanno coinvolto oltre 200 mila risparmiatori, fra cui molti anziani convinti che le azioni della loro banca fossero come i bot. Ecco perché in Veneto il tema impegna non solo le associazioni storiche dei consumatori, ma anche diverse altre sorte dal basso che si sono spesso contrapposte fra loro, contribuendo a creare la situazione ingarbugliata di oggi. Il tutto in una zona dove la Lega è storicamente fortissima e il Movimento 5 Stelle ha cominciato a radicarsi seriamente lo scorso anno. Anche sull'onda delle posizioni barricadere in favore dei risparmiatori assunte in campagna elettorale, che ora rischiano di tornare indietro come un boomerang, insieme con l'accusa bruciante di aver complicato le cose solo per cercare di esaltare il proprio ruolo. Già, perché della faccenda si era occupato anche il governo Gentiloni, con una legge (la 205 del 2017) considerata un passo avanti dalla maggior parte dei diretti interessati. Lo stanziamento era di 100 milioni per quattro anni, rinnovabili dopo l'esaurimento, da pescare nel fondo dei conti dormienti (quelli di cui le famiglie ignorano l'esistenza, in genere a causa di mancanza di informazioni sulla ricchezza dei parenti defunti) che a un certo punto si scoprì contenere la bellezza di 1,5 miliardi.