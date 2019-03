LA DIMORA GRECA, LA CENA MEDITERRANEA E GLI ACCORDI COMMERCIALI

Macron ha organizzato una cena presidenziale a quattro a Villa Kerylos - ricostruzione originale di una dimora della Grecia antica sulle rocce a picco sul mare di Beaulieu-sur-Mer -, ma anche un'agenda ricca preparata come sempre in queste occasioni soprattutto nelle stanze del ministero dell'Economia. Macron e Brigitte accoglieranno i due ospiti nonostante qualche voce si sia levata sull'opportunità di andare da Parigi a Nizza per una cena mentre Xi sarà comunque ricevuto il giorno dopo all'Eliseo. «Impensabile» non andare a ricevere il leader cinese, ha fatto sapere la presidenza, tanto più che una delegazione cinese in avanscoperta aveva eletto Villa Kerylos come sito "da adorare". Sul posto è già arrivato il patron delle cucine dell'Eliseo, lo chef Guillaume Gomez, che sarà affiancato da un collega "stellato" locale per una cena «mediterranea». La tradizionale riservatezza sugli accordi commerciali prima che siano firmati è stata confermata anche questa volta dall'Eliseo, che ha però lasciato intendere che non si tratta di intese trascurabili: «Ci saranno dei contratti stiamo negoziando e finalizzando la lista». Una settimana fa, Parigi aveva confermato di aver ricevuto da Pechino "segnali positivi" sulla possibilità di finalizzare, proprio in questa occasione, la megacommessa di 184 Airbus strappata nel gennaio 2018 in occasione della prima visita di Macron a Pechino da presidente.