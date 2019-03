Come è andata la discussione sulla Cina all'interno del Consiglio europeo

Una discussione più facile di quella sulla Brexit, ha scherzato, ma neanche troppo, il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker. Durante il dibattito sulla Cina tra i leader Ue al Consiglio europeo del 22 marzo, ha spiegato la cancelliera Angela Merkel «abbiamo detto chiaramente che vogliamo una relazione sulla base sulla reciprocità e accesso reciproco ai mercati». Il presidente della Commissione europea ha invece definito il rapporto con Pechino. La Cina, ha detto, è «per noi un concorrente, un partner e un rivale, dobbiamo tenere conto di questo nuovo dato», ha aggiunto. Nei rapporti tra l'Ue e la Cina, ha detto Juncker, ci sono «assimmetrie e squilibri», per questo «non possiamo costruire qualcosa di stabile se questi persistono». Sul dossier più caldo per gli Usa, quello del 5G, Juncker è stato cauto: «Quando lunedì ho visto il ministro cinese degli Esteri, lui non ha menzionato il 5G, e non lo menzionerò neanche io oggi, in attesa delle raccomandazioni della Commissione» che arriveranno «entro fine marzo». Le raccomandazioni sono attese probabilmente per la prossima settimana, e in ogni caso prima del vertice bilaterale Ue-Cina del 9 aprile. E tuttavia dietro alle affermazioni di principio resta il fatto che molti Paesi vogliono stringere rapporti bilaterali con Pechino e altri chiedono coordinamento per essere più forti. Insomma un puzzle non facile da risolvere.