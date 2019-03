L'inchiesta Russiagate su Trump è ufficialmente conclusa

L’inchiesta è stata aperta nel maggio 2017 con la nomina di Mueller, stimato ex capo dell’Fbi, a procuratore speciale per l'inchiesta. Scopo dell'indagine è quello di stabilire se durante la campagna elettorale del 2016 ci sia stata collusione tra Mosca e il team di Trump per influenzare le presidenziali a favore del tycoon. Altro punto centrale è determinare se il presidente abbia cercato di ostruire il corso delle indagini, a partire dal licenziamento del capo dell'Fbi James Comey nel maggio 2017. L'inchiesta di Mueller ha portato sotto accusa diversi consiglieri e uomini vicini al presidente, tra cui gli ex capi della campagna Paul Manafort e Roger Stone, l'avvocato Michael Cohen e Allen Weisselberg. Il presidente ha sempre negato le accuse. Se dal rapporto di Mueller dovessero uscire prove significative di un tentativo di influenzare le elezioni da parte di Trump, non è da escludere che i democratici diano inizio alla procedura di impeachment. Negli ultimi mesi l'ala maggioritaria dell'opposizione ha dichiarato a più riprese di non propendere alla messa in stato d'accusa del presidente, che potrebbe aumentare la spaccatura in un Paese già ampiamente diviso. Ma se dal rapporto uscisse una palese dimostrazione di un eventuale "tradimento" di Trump alla democrazia americana, i Dem non avrebbero scelta.