Le cose da sapere sulla manifestazione dei gilet gialli del 23 marzo

Dopo i saccheggi di sabato 16 marzo, per il diciannovesimo atto della protesta dei gilet gialli il governo francese ha deciso di schierare i militari in piazzi, ma l'opposizione è in sorta e il clima politico si è avvelenato. Si tratta infatti anche delle forze speciali dell'esercito anti terrorismo, armati di fucili di assalto. E soprattutto non era mai successo dal Dopoguerra con l'eccezione della guerra di Algeria, che l'esecutivo decidesse di utilizzare i militari per una questione di ordine pubblico interno. Peraltro dopo una serie di proteste in cui si sono registrate numerose violenze sia dei manifestanti che delle forze dell'ordine su chi protesta. Il ministro dell'Interno Christophe Castaner ha chiesto ai nuovi vertici della Prefettura inflessibilità e «impunità zero». I sindacati di polizia si rallegrano di essere sollevati nel loro impegno da mesi massacrante. Intanto però l'opposizione, dalla France Insoumise di Jean-Luc Melenchon al Front National di Marine Le Pen si è schierata contro la scelta del governo. Le forze speciali Sentinelle - 7mila soldati di cui 3.500 impiegati a Parigi con la missione di evitare attacchi terroristici - sono chiamati a sorvegliare luoghi simbolo e istituzionali durante la manifestazine, lasciando alla polizia il compito di riprotare l'ordine. Dovrebbero insomma non entrare in contatto coi manifestanti, anche se nelle proteste precedenti i gilet gialli non hanno risparmiato attacchi contro siti istituzionali.