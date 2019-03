Nel caos Brexit l'Ue sta rivelando incredibilmente solida

LA MAY HA PERSO OGNI CREDIBILITÀ, L'OPPOSIZIONE È IMMOBILE

Chi comanda oggi a Londra? Non si sa. Non la premier, contestatissima nel suo partito e ai Comuni. Lino, acronimo di leader in name only, scrivono i giornali e Lino, leave in name only, era come l’ultra brexiteer Boris Johnson definiva nel luglio scorso il piano May di uscita dalla Ue. Non comanda neppure il parlamento, cioè i Comuni, che non riesce a esprimere una maggioranza su una delle varie opzioni, ci prova, e forse ci proverà ancora, e potrebbe riservare qualche sorpresa. «We have to deliver Brexit», dobbiamo fare la Brexit, continua a ripetere May che si è dimostrata una leader impari per tempi difficili e non ha mai saputo innescare e guidare un dibattito nazionale su che cos’è in concreto questa uscita dalla Ue, al di là delle formule di rito tipo «riprendere le redini dei nostri destini» e vacuità del genere, vacue perché troppo generiche. Non comanda la maggioranza dei conservatori quanto mai divisa e non la contrasta l’opposizione laburista.