Come sono andate le elezioni in Thailandia

Il 24 marzo potrebbe diventare un giorno storico per la Thailandia. A cinque anni dal colpo di Stato militare del 2014 il Paese è stato chiamato alle urne per eleggere un nuovo parlamento. Il primo ministro Prayuth Cha-cha, capo dell'esercito che ha guidato il golpe, spera di prolungare la sua permanenza al potere dopo aver progettato un nuovo sistema politico che mira a soffocare l'influenza dei grandi partiti politici non allineati con i militari. I cittadini chiamati al voto sono circa 51 milioni e si prevede un'affluenza intorno all'80.

COSA DICONO I PRIMI EXIT POLL

I primi exit poll diffusi dai media dopo la chiusura delle urne hanno dato il Puea Thai dell'ex primo ministro Thaksin Shinawatra in vantaggio come primo partito, con 163 seggi sui 500 in palio. Il veicolo politico della giunta militare guidata da Prayuth Chan-ocha, Palang Pracharat, sarebbe secondo con 96 seggi, e potrebbe verosimilmente formare un governo in una coalizione con i Democratici (77 seggi) e il partito Bhumjai Thai (59), che prima del voto hanno segnalato la loro disponibilità a unirsi per la formazione di un governo. La giunta militare ha bisogno di soli 126 seggi per assicurarsi l'elezione di un premier gradito e probabilmente dello stesso Prayuth, dato che il Senato di 250 membri interamente nominati dall'esercito voterà insieme alla Camera di 500 deputati.

COSA DICONO I DATI REALI

La stampa locale ha mostrato anche i dati reali del voto, anche se per una conferma definitiva potrebbero volerci settimane. Con il 90% dei voti scrutinati è testa a testa tra il partito della giunta militare al potere da cinque anni e il Puea Thai, il principale partito dell'opposizione. In attesa dei risultati definitivi, appare comunque probabile che il generale Prayuth Chan-ocha sarà confermato al governo per altri cinque anni, anche in virtù del controllo totale del Senato.