La resistenza sulle alture del Golan consegnate da Trump a Israele

LA SOCIETÀ SIRIANA CHE CHIEDE (ANCORA) DEMOCRAZIA

Il pensiero di impegnarsi attraverso l'arte con la guerra è diventato un «imperativo». «Non potevamo più limitarci all'estetica, dovevamo fare qualcosa di utile», spiega Malas che con gli altri designer e architetti Salim al Kadi e Alfred Tarazi, libanesi, non entra in Siria, ma affida i progetti alle reti pacifiche di dissidenti: una società civile che ha perso voce ed eco con la lotta armata e la barbarie. Ma che come l'attivista di Radio Fresh Raed Fares, morto nel novembre scorso, non ha abbandonato il Paese e continua anzi a rischiare la vita nella sua lotta per la democrazia. Anche nel Golan dei volontari del posto curano l'installazione. Jana Traboulsi, illustratrice e artista cofondatrice del collettivo, ha trasformato l'opera dello spaventapasseri sulle alture combattute in uno story telling di immagini e storie che accompagnano il visitatore della Triennale nei 2 mila anni della faticosa – e ricca – costruzione di identità della Siria.

L'ACQUA, IL PETROLIO E LA POSIZIONE CHIAVE DEL GOLAN

Dalla nascita nel 2014, The Sigil ha esposto alle Biennali di Marrakech e di Venezia. The Birdsong è un persorso delicato e lirico, di memoria e di critica sociale e politica sulla Siria come sugli avvenimenti che l'hanno stravolta, cercando di cancellarne la storia. Del Golan si ricordano nella mostra anche la vita e le canzoni di Asmahan, drusa, dei tempi d'oro quando l'abbondanza dei frutti coltivati sulle alture a Nord-Est del Lago di Tiberiade, raggiungeva ancora Damasco, Beirut e, da Gaza e dagli altri porti della Palestina, l'Egitto e diversi possedimenti ottomani. L'acqua, nel Golan una delle maggiori riserve del Medio Oriente, è l'oro per terre desertiche come è in diversi punti anche Israele. Ma sulle alture è stato di recente trovato anche del petrolio e, dalle vette militarizzate dagli israeliani, lo sguardo dei soldati va ben oltre la zona cuscinetto concordata con la Siria. Dalla Galilea palestinese, alla Giordania e a Damasco, spingendosi fino al Libano.