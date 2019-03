I candidati alle elezioni presidenziali 2019 in Ucraina

Il 31 marzo 2019 sono in programma le elezioni presidenziali in Ucraina. I candidati che si contendono realmente la vittoria sono tre, anche se quelli ammessi al primo turno sono complessivamente 39. In testa ai sondaggi c'è Vladimir Zelensky, che di professione è un comico. Alle sue spalle ci sono il presidente in carica, l'oligarca Petro Poroshenko, e l'ex premier Yulia Tymoshenko, un tempo figura di spicco dell'opposizione ucraina ma ora inglobata a tutti gli effetti nell'establishment.