Cosa sappiamo della nuova operazione di Israele contro Gaza

APERTI I RIFUGI AD ASHKELON

Intanto le autorità di Ashkelon (città vicino a Gaza) e quelle delle comunità a ridosso della Striscia hanno ordinato l'apertura dei rifugi pubblici in vista di una possibile risposta dell'esercito sull'enclave palestinese. Lo ha riferito la tv Canale 12 secondo cui anche il treno da Ashkelon a Sderot (altra cittadina vicino Gaza, da sempre presa di mira dai razzi) è stato fermato. «Per ordine degli ufficiali di sicurezza», hanno spiegato le Ferrovie, «il servizio è stato sospeso. Le stazioni di Ofakim, Netivot e Sderot sono chiuse fino a nuovo avviso».

DA GAZA: «STANNO COLPENDO TUTTA LA STRISCIA»

Fonti locali hanno riferito che l'aviazione israeliana ha colpito obiettivi in tutta la Striscia di Gaza: dal settore Nord (dove è stato centrato un campo di addestramento militare di Hamas) fino a Sud, nella zona di Khan Yunes, dove è stata bombardata una zona agricola, possibilmente nell'intento di neutralizzare tunnel militari. Le stesse fonti hanno anche riferito che i velivoli israeliani hanno colpito un obiettivo per ora ignoto anche a Deir el-Balah, nel settore centrale. Finora non si ha notizia di vittime, mentre gli ospedali locali sono comunque entrati in stato di massima allerta. Il leader di Hamas Ismail Haniyeh ha ribadito, dopo l'inizio dell'attacco israeliano, che i palestinesi «sono pronti ad affrontare ogni offensiva israeliana a Gaza come a Gerusalemme e in Cisgiordania, o anche nelle prigioni»: un'allusione a gravi incidenti avvenuti il 24 marzo nel carcere di Ketziot (Neghev). «Sapremo sorprendere il nemico», ha anche assicurato Haniyeh.

COLPITO UN EDIFICIO NEL CENTRO DI GAZA CITY

Fonti palestinesi hanno fatto sapere che l'aviazione israeliana ha centrato un edificio di due piani nella centrale via Omar el-Mukhtar di Gaza City. In precedenza, le persone che vi si trovavano sono state avvertite dell'attacco imminente e hanno potuto lasciare il palazzo. Le stesse fonti hanno precisato che nell'edificio c'era una agenzia di assicurazione. Ancora non è nota le versione israeliana dell'episodio. Secondo le prime informazioni nelle vicinanze del municipio di Gaza un secondo edificio è stato colpito con un razzo da un aereo israeliano da combattimento. Finora non si ha notizia di vittime.