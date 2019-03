Razzo da Gaza su una casa di Tel Aviv: Netanyahu rientra d'urgenza

Sono almeno sette i feriti causati dall'impatto di un razzo lanciato da Gaza che ha colpito una costruzione nella comunità di Mishmeret nella piana di Sharon, a Nord di Tel Aviv. Tra questi una donna 59 anni e un'altra di 30. Feriti anche un uomo di 30 anni, una ragazzina di 12 anni, uno di 3 anni e un neonato di 18 mesi. Tutti sono stati ricoverati nell'ospedale di Kfar Saba. Altre persone, secondo la stessa fonte, sono state curate per attacchi di panico e piccole ferite riportate mentre correvano nei rifugi. Il razzo è stato lanciato da Hamas, ha detto il portavoce dell'esercito israeliano Ronen Manelis spiegando che la rampa di lancio - a 120 chilometri di distanza dall'impatto in Israele - si trova a Rafah, nel Sud della Striscia. «Il tiro», ha detto, «è stato compiuto da Hamas, da una delle rampe di lancio del gruppo. Consideriamo Hamas responsabile di tutto quello che succede a Gaza». È la prima volta che viene colpita questa zona di Israele. L'esercito israeliano ha fatto sapere di aver deciso l'invio di altre truppe al confine con Gaza: due battaglioni di terra e tank. È stato richiamato anche un piccolo contingente di intelligence per l'Iron Dome, il sistema di difesa antimissili.

NETANYAHU RIENTRA DA WASHINGTON

«Un attacco criminale contro Israele al quale reagiremo con tutta la forza», ha detto il premier Benyamin Netanyahu dopo che la notizia lo ha raggiunto a Washington. «Vista la situazione di sicurezza», ha aggiunto, «ho deciso di accorciare la visita negli Usa. Tra poche ore vedrò Trump e subito dopo tornerò immediatamente in Israele per seguire la situazione da vicino». Ieri in un'intervista televisiva aveva lanciato un nuovo monito precisando che non esiterebbe a rispondere con forza ad eventuali attacchi di Hamas.

LA SOVRANITÀ SUL GOLAN

Trump, alla presenza del premier israeliano, «firmerà il decreto che riconosce la sovranità israeliana sulle Alture del Golan», ha scritto su twitter il ministro degli affari Esteri israeliano Yisrael Katz aggiungendo che «i legami tra Israele e gli Usa sono più stretti che mai». Trump renderà dunque effettivo l'annuncio di giorni fa sul riconoscimento.