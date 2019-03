Il voto sulla direttiva sul copyright in Europa del 26 marzo

LA COMMISSARIA GABRIEL: «MOMENTO STORICO, IL TESTO È EQUILIBRATO»

La commissaria Ue al digitale Mariya Gabriel, intervenendo in Aula a Strasburgo, ha parlato di «un momento cruciale per la cultura europea, per l'economia digitale, per la difesa dei nostri valori Ue». Il testo, secondo la commissaria, è «equilibrato ed ambizioso, riconcilia i vari interessi in gioco: I creatori e gli altri detentori di diritti saranno equamente retribuiti e l'impatto sui prestatori di servizi rimarrà proporzionato e gli utenti e la loro libertà di espressione saranno protetti». «La nuova direttiva - ha affermato - permetterà di adeguare il diritto d'autore al XXI secolo», andando «a vantaggio di autori, interpreti, giornalisti, editori, produttori di film e musicali». Il testo, ha aggiunto Gabriel, sosterrà «la nostra stampa e il settore creativo», ha precisato la commissaria, aggiungendo che gli autori «si aspettano che l'Ue mantenga le sue promesse». «Bisogna attrezzare meglio i nostri autori, e questo significa far vivere la nostra cultura», oltre che «i nostri giornalisti», e ciò comporta «far vivere la nostra democrazia», ha concluso.