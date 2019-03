Algeria, il rebus della crisi politica post Bouteflika

I militari che per 20 anni in Algeria sono stati prima la corte e poi i tutori del presidente Abdelaziz Bouteflika ne hanno decretato la morte politica . Negli ultimi tempi anche il capo della forze di sicurezza e vice ministro della Difesa Ahmed Gaïd Salah, uno dei tre plenipotenziari del regime in competizione tra loro per guidare la successione al presidente ottuagenario e malato, si era palesato alle manifestazioni popolari. Ma è arrivata egualmente a sorpresa la sua di fatto proclamazione di inabilità di Bouteflika, con la richiesta al Consiglio costituzionale di valutare se nel presidente vi sia «totale incapacità di svolgere le sue funzioni», così da «soddisfare le legittime richieste del popolo algerino nel rispetto della Costituzione». Non è la liberazione dal sistema che chiedono in massa centinaia di migliaia di dimostranti, ma è il segno che nel bene e nel male si è finalmente rotto lo stallo di anni ai vertici del potere. Causa dell'assurda ricandidatura di Bouteflika anche nel 2019.

IL VOLTAFACCIA DI GAÏD SALAH ROMPE LO STALLO