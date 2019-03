Brexit, May ha offerto le sue dimissioni ai conservatori

La premier ha in sostanza formalizzato l'intenzione di dimettersi prima del previsto, in cambio di un via libera della sua maggioranza all'accordo di divorzio dall'Unione europea già bocciato due volte dalla Camera di Comuni. May non avrebbe tuttavia indicato una data precisa per il suo passo indietro. «Ho capito che c'è voglia di un approccio diverso e di una nuova leadership per la seconda fase dei negoziati e non mi opporrò a questo», ha detto ancora May, «so che qualcuno è preoccupato e pensa che se votate a favore dell'accordo, io lo prenderò come un mandato per fiondarmi nella seconda fase senza il dibattito di cui invece abbiamo bisogno. Non lo farò, ho ascoltato ciò che mi avete detto. Ma dobbiamo approvare l'accordo e realizzare la Brexit. Chiedo a tutti i presenti di sostenere l'accordo, così che possiamo portare a termine il nostro dovere storico: realizzare la decisione del popolo britannico e lasciare l'Unione europea in modo lineare e ordinato».