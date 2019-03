Le otto proposte alternative al piano May per la Brexit

Una varietà che sembra destinata a richiedere tempi lunghi e che comprende opzioni di Brexit più soft (con permanenza nell'unione doganale o nel mercato unico), più hard (modello trattato di libero scambio col Canada o uscita No Deal gestita), ma anche l'ipotesi di un secondo referendum o addirittura la revoca del divorzio da Bruxelles. I risultati del voto sono attesi fra le 20 e le 23 ora italiana, mentre il ballottaggio finale potrebbe slittare al primo aprile.

LE CONDIZIONI IMPOSTE ALLA PREMIER MAY

D'altra parte, le speranze della premier May di rispondere al parlamento di Westminster riproponendo entro la fine della settimana l'accordo raggiunto con la Commissione europea per un terzo tentativo di ratifica, sono condizionate al rispetto delle condizioni imposte da Bercow: la mozione governativa dovrà essere diversa «in modo sostanziale» e il veto non potrà essere aggirato con meri ritocchi formali, tant'è che lo stesso speaker si è riservato la facoltà di verificarne l'effettivo «cambiamento».

GLI OTTO POSSIBILI PIANI B

Ecco in cosa consistono gli otto possibili piani b, nella sintesi fatta dal quotidiano britannico The Guardian.

1) No Deal

La proposta, sostenuta dai parlamentari conservatori John Baron, David Amess, Martin Vickers e Stephen Metcalfe, è di lasciare l'Unione europea senza un accordo il 12 aprile.

2) Mercato comune 2.0

La proposta, sostenuta dai conservatori Nick Boles, Robert Halfon e Andrew Percy e dai laburisti Stephen Kinnock, Lucy Powell e Diana Johnson, è che il Regno Unito aderisca al Trattato europeo di libero scambio e allo Spazio economico europeo. Ciò consentirebbe a Londra di restare nel mercato unico e di firmare un accordo doganale completo con l'Unione europea dopo la Brexit, che rimarrebbe in vigore fino all'adozione di un accordo commerciale più ampio, in grado di garantire la libera circolazione dei beni e l'apertura della frontiera con l'Irlanda.

3) Spazio economico europeo e Associazione europea di libero scambio

La mozione presentata dal deputato conservatore George Eustice propone di rimanere all'interno dello Spazio economico europeo e dell'Associazione europea di libero scambio, ma di stare fuori dall'unione doganale. La proposta è stata firmata anche da alcuni parlamentari conservatori, come l'ex ministro Nicky Morgan e Simon Hart.

4) Unione doganale

Richiede l'impegno a negoziare "un'unione doganale permanente e completa nel Regno Unito con l'UE" in qualsiasi accordo di Brexit. Presentato dal veterano conservatore Europhile Ken Clarke, sostenuto dalla Yvette Cooper laburista, Helen Goodman e presidente del comitato della Corte dei Comuni Hilary Benn e Tory ex ministri Sir Oliver Letwin e Sarah Newton.

5) Unione doganale e allineamento con il mercato unico

Il lavoro ha presentato una mozione che propone il suo piano per uno stretto rapporto economico con l'UE. Il piano include un'unione doganale completa con un Regno Unito che parla di futuri accordi commerciali; stretto allineamento con il mercato unico; abbinare i nuovi diritti e le protezioni dell'UE; partecipazione alle agenzie dell'UE e programmi di finanziamento; e accordo sui futuri accordi di sicurezza, compreso l'accesso al mandato di cattura europeo

6) Revoca per evitare patti

Secondo questo piano, se il governo non ha approvato il suo accordo di ritiro, dovrebbe mettere in scena un voto su una Brexit no-deal due giorni prima della data di partenza prevista. Se i parlamentari si rifiutano di autorizzare il "no-deal", il primo ministro dovrebbe interrompere la Brexit revocando l'articolo 50. La mozione, presentata dalla SNP Joanna Cherry, è stata firmata da 33 deputati tra cui l'ex procuratore generale Dominic Grieve, il liberale Il leader democratico, Sir Vince Cable, il laburista Ben Bradshaw e tutti gli 11 membri del gruppo indipendente.

7) Referendum confermativo

Disegnato dai parlamentari laburisti Peter Kyle e Phil Wilson e presentato dall'ex segretaria straniera Dame Margaret Beckett con il sostegno di decine di parlamentari in tutta la Camera, questa mozione richiederebbe un voto pubblico per confermare qualsiasi accordo sulla Brexit approvato dal parlamento prima della sua ratifica.

8) Disposizioni preferenziali contingenti

Un gruppo di parlamentari conservatori, tra cui Marcus Fysh, Steve Baker e Priti Patel, hanno firmato una mozione che chiede al governo di cercare di concordare accordi commerciali preferenziali con l'UE, nel caso in cui il Regno Unito non sia in grado di attuare un accordo di ritiro con il blocco .