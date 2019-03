Trump, non c'è nulla da festeggiare per la fine del Russiagate

Alla notizia del suo (parziale) proscioglimento, il presidente Trump ha festeggiato con i suoi collaboratori, sentendosi molto probabilmente il vincitore di una battaglia ingiusta, dura e lunghissima. Un po’ lo capisco: se il procuratore generale William Barr e Rosenstein, il suo vice dimissionario (gli unici ad aver avuto accesso al dossier) avessero annunciato Trump colpevole, anch’io avrei festeggiato, sarei andata per le strade a dire: «Ve l’avevo detto!».

FESTEGGIARE PER NON ESSERE CRIMINALI È FUORILUOGO

Ma una delle numerose differenze sostanziali tra me e Trump è che io non sono presidente e il mio comportamento non è da esempio per una nazione intera. Inoltre festeggiare per non essere stati trovati con le mani nel sacco quando si è alla guida del Paese mi sembra quasi sorprendente. Lo ha detto molto meglio di me Chris Cuomo, figlio del famoso governatore dello Stato di New York, fratello dell’attuale governatore, e giornalista della Cnn: «È importante sapere che il nostro presidente non è coinvolto in un complotto criminale per aiutare il governo russo a interferire nelle nostre elezioni. È bene sapere che non ci sono altre persone vicine al presidente che sono colpevoli. Non credo che nessuna di queste informazioni sia un buon motivo per festeggiare. Infatti, festeggiare per non essere un criminale ci mostra come si sia abbassato lo standard della leadership di questo Paese. Come a dire che se non c’è crimine, ma il comportamento non è corretto, va bene». Comunque sia, è ancora tutto da capire: appena Barr renderà pubblico il malloppo di Mueller, molti punti, si spera, saranno chiariti. Ah, il mio fine settimana, a chi interessa la parte romantica di tutta questa storia, è andato bene: ci siamo sforzati di non ascoltare le notizie e abbiamo guardato tutta la stagione di una bellissima serie tivù.