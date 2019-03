Perché il razzo di Hamas inguaia politicamente Netanyahu

LA FAMIGLIA COLPITA NON VUOLE VENDETTA

La famiglia Wolf è, se non l'unica, tra i pochissimi a non strumentalizzare la strage sfiorata. La casa nella comunità agricola di Mishmeret, una ventina di chilometri a Nord di Tel Aviv, è distrutta, ma Robert Wolf, nonno delle due bambine di due anni tra i feriti del razzo, dice di non «voler nessun morto e di non cercare vendetta». «Israele», ha aggiunto, «deve riguadagnare la sua sanità mentale». I politici, tutti, non la pensano come lui. A partire dall'alleato chiave di Netanyahu, il ministro dell'Educazione e leader di Casa ebraica Naftali Bennett che taccia il premier di incapacità: «Non è vero ciò ci dicono i vertici di sicurezza, cioè che hanno bloccato Hamas. La gente bloccata non spara». Bennett ha stretto un patto con Potere ebraico per garantire a Netanyahu una maggioranza, in cambio di due seggi all'estrema destra che chiede di «radere al suolo Gaza».

NETANYAHU SOTTO ATTACCO SULLA DIFESA