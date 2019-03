Perché dobbiamo percorrere la Nuova via della seta

VERSO UNA SPONDA EURO-CINESE?

In tale contesto e al di là di qualsivoglia partigianeria ideologica, voglio ritenere che i vertici della governance nazionale, da quella politico-governativa a quella istituzionale, dall’economica alla scientifica e culturale in senso lato, sappiano far recepire alla Unione europea i termini di fondo di questo memorandum - auspicabilmente assieme agli altri 11 che hanno parimenti accolto la sfida posta dall’operazione strategica della One Belt One Road dall’Asia all’Europa – quale primo passo e testa di ponte verso una sponda finale euro-cinese. La genericità dei vincoli posti dall’adesione alla Nuova via della seta dovrebbe alla fine far emergere la pretestuosità delle riserve manifestate nei giorni precedenti la visita in Italia di Xi Jinping. Tanto più alla luce delle intese commerciali e di investimento per decine di miliardi già autonomamente già realizzate da Parigi e da Berlino e del dialogo euro-cinese opportunamente avviato tra l’Unione stessa e la Cina.

LA "FUGA IN AVANTI" DI ROMA (INIZIATA PRIMA DI QUESTO GOVERNO)

In fondo, a ben vedere, anche se nei giorni precedenti Bruxelles, Parigi e Berlino avevano segnalato al presidente del Consiglio Giuseppe Conte di non gradire molto la “fuga in avanti” (peraltro iniziata prima di questo governo) di quest’Italia che in effetti si muove in maniera sempre più eccentrica, una volta compreso quanto si stava concretamente realizzando, la Cina non si è affatto arroccata. Ha significativamente colto l’occasione offerta dal previsto incontro bilaterale con la Francia – peraltro conclusosi con accordi plurimiliardari - per allargarlo alla cancelliera Angela Merkel e al presidente della Commissione Jean-Claude Juncker. Un comitato di accoglienza “europeo” (Macron-Merkel-Juncker) di tutto rispetto e di significato ben diverso dalle perplessità manifestate sull’operazione italiana. Diverso ma in coerenza con la latitudine della collaborazione in atto sia con la Francia - nell’occasione sono stati firmati macro accordi su Airbus, in materia di riscaldamento globale, di ricerca spaziali e di cultura (centro Beaubourg a Shanghai) – sia con la Germania che ha alle spalle una e lunga e ricca storia di rapporti commerciali e di investimento.