Le mani del generale Salah sul futuro dell'Algeria

I prossimi giorni ci diranno quanta e quale forza hanno ancora Saïd Bouteflika e il suo clan nel controllare i gangli del potere, a partire dalla presa fondamentale sui servizi segreti. Non è escluso, ma solo i fatti parleranno, che si inneschi uno scontro feroce tra i vari clan, con effetti devastanti sulle istituzioni, e che si arrivi dunque a un golpe vero e proprio da parte di Gaïd Salah. Passata questa fase, si aprirà quella della successione e quindi della elezione di un nuovo presidente. Molti indizi portano a pensare che a questa carica punti il generale Salah, anche se fino al 26 marzo era stato molto reticente sul punto. Certo è che, grazie proprio a Bouteflika, tra il 2004 e il 2015 Salah ha eliminato dalle forze armate tutti i 14 generali janveristes che avevano effettuato il golpe del 1991 (invalidazione delle elezioni vinte dai Fratelli Musulmani) e controllato con pugno di ferro il Paese; infine ha eliminato “Toufiq”, ovvero il generale Mohammed Mediene, da 25 anni alla testa del Drs, il servizio segreto, onnipotente eminenza grigia del potere.

L'OSSESSIONE DI SALAH VERSO IL MAROCCO

Il 79enne Salah non ha rivali dentro le forze armate e nei servizi e ha di fronte a sé candidati civili debolissimi, ma non è escluso che ne promuova uno come “presidente dello schermo” per esercitare il potere per interposta persona. Un quadro fosco, aggravato dalla ossessione maniacale di Salah di riaccendere la 60ennale “guerra a bassa intensità” col Marocco, come ha lasciato intendere l’anno scorso quando ha organizzato nella regione di Tindouf, a ridosso della frontiera, una grande manovra militare dal nome inequivocabile: Iktissah, “Invasione”. In sintesi: l’Algeria si contorce nelle spire dei suoi miasmi e del suo ceto politico e di governo corrotto, arrogante, incapace, mentre si conferma la “maledizione di piazza Tahrir”. Come nel 2011 in Egitto, assistiamo oggi in Algeria al dispiegarsi nelle piazze di una immensa forza popolare contro un regime autoritario, che non è in grado di esprimere una leadership politica e di governo. Milioni di algerini sono scesi nelle piazze nelle ultime settimane per chiedere la fine del regime di Bouteflika, ma della loro forza ha saputo e potuto profittare solo l’alleato storico del presidente: il generale Salah. Suo probabile successore.