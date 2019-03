Il rapporto dei giapponesi con il sesso

LA WOMANOMICS DI ABE

Questo nonostante il massiccio piano di interventi a favore della natalità messo in campo fin dal 2012 dal primo ministro, Shinzō Abe. Nella sua ricetta per traghettare il Paese fuori dalla crisi (l'Abenomics) un lungo capitolo è stato dedicato alla “womanomics”: misure studiate per la popolazione femminile, mirate a conciliare carriera e maternità, così da riportare il tasso di natalità a un passo dal pareggio (1,8%) entro il 2030. Non sarà facile. La facoltà di Medicina dell'università di Tokyo negli ultimi 10 anni ha falsificato i test d'ammissione delle studentesse per contenere il numero delle laureate: le dottoresse mettono su famiglia e si assentano. Per i professori era normale boicottarle. È passata alla storia la vicenda di alcune impiegate di una banca di Hiroshima che il mattino del 6 agosto 1945 si salvarono perché, quando alle 8:15 la bomba detonò, si trovavano già in ufficio, uno dei pochi edifici in cemento della città: all'epoca le donne dovevano arrivare prima dei colleghi per pulire. In un Paese fortemente maschilista come il Giappone, le riforme di Abe risultano più culturali che economiche e richiedono un lungo periodo di transizione per essere digerite.

NIENTE SESSO, NEMMENO TRA CONIUGI

Non è dunque un caso se Abe abbia costruito la propria azione di governo con un ministero ad hoc, quello delle Misure contro il declino demografico, affidato a Katsunobu Kato, contemporaneamente alla guida dei dicasteri per le Pari opportunità, per l'Affermazione delle donne e per la Resilienza nazionale. Nonostante gli sforzi, però, il tasso di partecipazione al lavoro femminile è salito dal 46,2% del 2012 a poco meno del 50% del 2017: dato affine a quello italiano (49%). C'è chi fa meglio: in Germania è al 55%, negli Stati Uniti al 56%, in Canada al 61%. Ma dove il Giappone continua ad arrancare è nella presenza di donne nei vertici aziendali: solo il 4% (ma partiva dall'1% del 2012). Nella vicina Cina, che certo non brilla nelle pari opportunità, è al 9%. Dati sconfortanti. Non stupiscono allora i risultati di un recente report del National Institute of Population and Social Security Research giapponese secondo cui il 42% degli uomini e il 44,2% delle donne tra i 18 e i 35 anni ha dichiarato di non avere mai fatto sesso. Il 30%, inoltre, si è dichiarato “asessuato”, privo di impulsi, percentuale che sale al 40% se si prende in considerazione la sola platea femminile. Non va meglio tra i coniugi: secondo la Japan Family Planning Association, il 47,2% delle coppie sposate non ha rapporti sessuali.