Cosa può succedere con la Brexit da qui al 12 aprile

L'EUROPA GUARDA ALL'APPUNTAMENTO DEL PRIMO APRILE

In questo contesto, l'Europa osserva e attende, più compatta che mai. Preso atto del voto del 29 marzo, la Commissione Ue ha riconosciuto che il no deal «è ora [l'ipotesi] più probabile». Chiarendo che, in tal caso, accordi settoriali e parziali non sarebbero «un'opzione praticabile: i benefici dell'accordo di recesso raggiunto a novembre 2018, compreso il periodo transitorio, non potranno applicarsi in alcun caso». Tradotto: ognuno per la propria strada, so così dovrà essere. In attesa del 12 aprile, gli occhi di Bruxelles saranno puntati sulla Camera dei Comuni già lunedì primo aprile: in questa data, i parlamentari d'Oltremanica sono chiamati a riunirsi per valutare l'esistenza di un piano alternativo all'accordo May che abbia una maggioranza politica. Finora, nessuna delle otto opzioni presentate ha passato l'esame. L'impressione è che l'unica ad avere qualche pur debolissima chance è quella di una soft Brexit con permanenza di Londra nell'unione doganale, che eliminerebbe il problema del backstop tra Irlanda e Irlanda del Nord inviso agli unionisti del Dup. Il passaggio, però, è strettissimo. A chiuderlo non sarà l'Ue, aperta a valutare un nuovo piano. Eppure consapevole che, nel giorno che doveva segnare il divorzio "ordinato", i fautori del no deal potrebbero avere segnato un punto decisivo.