Tutte le tensioni su commissione banche e rimborsi ai truffati

Al Quirinale la vigilanza sui nostri conti pubblici è arrivata a livello di guardia in vista del Def, il documento di programmazione economico e finanziaria. La manovra 2020 non è lontana e, con le ombre che avvolgono i conti e la crescita italiana, non potrà essere solo di promesse. Ma, al pari dei conti, c'è un altro elemento a preoccupare in queste ore il presidente della Repubblica Sergio Mattarella: la commissione d'inchiesta sulle banche. Commissione che, vista la narrazione pentastellata sul tema, potrebbe partire puntando il dito proprio sulla vigilanza di Bankitalia. Proprio quello che al Colle si vuole evitare. Bankitalia deve essere al riparo da ogni governo e la sua indipendenza deve essere tutelata, è la linea del Colle. Non a caso, in mattinata al Quirinale si alternano il presidente della Camera Roberto Fico, il presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati e il governatore di Bankitalia Ignazio Visco: è a loro che il capo dello Stato recapita la sua moral suasion. Sulla presidenza della commissione c'è, tra l'altro, una sotterranea tensione tra M5S e Lega, con il primo che spinge per assegnare la presidenza al senatore Gianluca Paragone, un barricadero sul tema banche già dai tempi della campagna per le Politiche. Ma non è solo il nome di Paragone ad essere "sotto esame" al Colle. È la legge stessa che istituisce l'organo ad essere ferma al Quirinale, del tutto contrario all'eventualità che l'attività della commissione si trasformi in un processo a Bankitalia.