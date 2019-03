Un anno di Grande marcia a Gaza

Il rapporto delle Nazioni Unite del febbraio 2019 con le accuse di crimini contro l'umanità a Israele durante le manifestazioni nella Striscia di Gaza è la spinta per la società civile palestinese a continuare la protesta alla frontiera, così come la frustrazione lo è per la popolazione. Ricorre il 30 marzo 2019 un anno dall'inizio della Grande marcia per il ritorno che resta, come ha appurato Palazzo di Vetro, la più grande mobilitazione pacifica e spontanea mai organizzata nella Striscia, sebbene col tempo la portata si sia affievolita. Non poteva essere altrimenti, con la repressione messa in atto da Israele, che negli ultimi numeri dell'Onu ha provocato 195 morti e quasi 29 mila feriti. L'acme è stata la dimostrazione del 14 maggio, per l'anniversario dell'invasione israeliana del 1948 che per i palestinesi è la Nakba, la catastrofe, e che nel 2018 è coincisa non casualmente con il trasferimento di Donald Trump dell'ambasciata degli Usa a Gerusalemme.

LA STRAGE DELLA NAKBA DEL 2018