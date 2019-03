Come Theresa May pensa di sopravvivere alla Brexit

SECONDO REFERENDUM O VOTO A TRE OPZIONI: LE IPOTESI DI KHAN

Intanto il sindaco di Londra, Sadiq Khan, chiede un secondo referendum sulla Brexit. «Il piano Brexit di Theresa May è un disastro, è destinato a fallire e anche stavolta la maggioranza è contro. Ora, la prossima settimana i parlamentari voteranno i piani alternativi per la Brexit, e già in quelli della settimana scorsa l'opzione secondo referendum ha perso di poco. Anzi è risultata la mozione più popolare. Molti deputati hanno già cambiato idea, lo stesso hanno fatto membri del governo May: perché i cittadini non avrebbero potuto cambiare la propria idea?». Khan ha proseguito: «Se il Parlamento non riesce a sbrogliare la matassa, deve toccare al popolo, dunque a nuove elezioni generali oppure, come spero, a un altro referendum, a scelta tripla: piano May, piano alternativo votato dalla Camera dei Comuni o restare in Ue. E se si andasse verso il No Deal, il governo ha la possibilità di revocare l'articolo 50, cioè annullare la Brexit». Quanto alla posizione del leader del suo partito, osserva: «Capisco anche Corbyn che, da leader nazionale, ascolta quelle aree del nostro Paese euroscettiche e dunque propone una Brexit 'morbida'. Ma non possiamo negare la realtà: per rompere lo stallo, serve un referendum».