Il Marocco ha fatto un pasticcio con l'ora legale

La prima volta senza ora legale in Marocco si è rivelata un autentico caos. Il governo del Paese nord africano, guidato da Saaladdine El Othmani, aveva abolito per decreto, nell'ottobre del 2018, lo spostamento delle lancette degli orologi, ma qualcuno non si è aggiornato. Così telefonini e computer hanno fatto ciò che fanno ogni anno, cambiando l'ora nel corso della notte, svegliando i propri proprietari e inducendoli in errore. I passeggeri dei treni si sono ritrovati ad arrivare in stazione in orari che non corrispondevano a quelli di partenza, alcuni negozi e attività commerciali hanno aperto in anticipo di un'ora, e diverse moschee, nel dubbio, hanno addirittura deciso di far fare gli straordinari al muezzin, che ha lanciato due volte l'appello alla prima preghiera del mattino.

L'ORA LEGALE SUBENTRERÀ SOLO PER IL RAMADAN

La decisione presa dal governo il 28 ottobre scorso, non è piaciuta a tutti, ma l'esecutivo ha comunque deciso di non fare passi indietro. Le lancette ferme a GMT+1, lo stesso fuso orario dell'Italia, non dovranno più essere spostate in avanti o indietro. L'unica eccezione riguarda il periodo del Ramadan, il mese sacro dell'islam, che quest'anno cade a maggio. In quell'occasione, allo scopo di arrivare all'interruzione del digiuno con un'ora di anticipo, si sospende la decisione del governo, e il Marocco torna a riallinearsi agli altri Paesi, con orario identico all'Italia e un'ora avanti rispetto a quello di Londra. Poi, terminato il Ramadan, le lancette saranno portate ancora una volta indietro. Sarà ancora caos?