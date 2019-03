Zuzana Caputova è la nuova presidente della Slovacchia

IN POLITICA DAL 2017

Già vicepresidente del piccolo partito non governativo 'Slovacchia progressista', Caputova ha 45 anni ed è entrata in politica soltanto nel 2017, dopo anni di lotta civile terminata nel 2013 contro una discarica illegale a Pezinok, che l'ha messa contro gli uomini al potere e contro imprenditori controversi. «È stata una storia difficile, durata 14 anni», ha raccontato la neo presidente, «abbiamo vissuto inquietudini e timori, ma alla fine abbiamo vinto». La sua vocazione ecologista l'ha portata alla conquista del premio Goldman per l'ambiente, ma Caputova è nota anche per essersi impegnata per i diritti degli omosessuali, delle minoranze e per il consenso ottenuto con il patto sulle migrazioni. «Ho dedicato tutta la vita ad aiutare i deboli», ha ricordato, «era sempre una lotta impari. Bisogna far tornare giustizia nella società e la fiducia nelle istituzioni statali. La compassione e l'amore per il prossimo sono i valori che rappresentano la base su cui unire il paese», ha detto rispondendo con la sua vittoria a chi la riteneva troppo liberale per un Paese così profondamente cattolico.