Perché Europa e Italia hanno bisogno dei giovani africani

Le ragioni per emigrare sono molteplici: guerre e insicurezza fisica, discriminazioni, diritti umani calpestati, ricongiungimenti familiari, opportunità economiche, opportunità di divenire un rifugiato. Il flusso è destinato a ingrossarsi nel futuro, sulla scia di un’economia che non si sviluppa. Gli indigenti africani, intelligenti e anche educati, cercheranno vie di salvezza da una povertà endemica. In Africa, per tutti i futuri adulti, il lavoro non c’è. Questa è una certezza, per di più irrobustita dal fenomeno della robotizzazione, che aumenterà il blocco del lavoro industriale dequalificato. E mentre cresce l’educazione primaria e secondaria per i giovani africani, migliorano la salute e le cure, ci sono più medicine, si muore di meno da giovani e si vive di più da vecchi, i soldi sono incamerati da un ristretto gruppo di persone.

IL PUNTO DI VISTA DI UN GIOVANE SENZA LAVORO

L’Africa è un fantastico continente, primo produttore mondiale di svariate materie prime: dai diamanti al petrolio, dal cobalto al rame e via enumerando. È ricco di sole, acqua e vento per le energie rinnovabili; è ricco di terra da arare, tanto che molti Paesi fanno a gara a comprarsela basso prezzo (land grabbing); è ricco di giovani (quasi 1 miliardo e mezzo al 2050, circa il 60% della popolazione) in età di lavoro. Ma i soldi li hanno in pochi. L’Africa è un continente composto da 54 nazioni, spesso dittatoriali, sempre tribali e poco democratiche. Corrotte, fortemente burocratizzate (cosa che aumenta la piccola corruzione) e inefficienti. Chi vince le elezioni - se ce ne sono - normalmente prende il piatto e lo divide con pochi, anzi, pochissimi. L’élite e le oligarchie in Africa sono particolarmente ristrette. La curva di ricchezza africana è più concentrata di quella mondiale o occidentale. Il famoso 1% occidentale in Africa va letto come 0,1%, o forse meno. E allora un giovane ben educato e intraprendente, ma che guadagna 2 mila dollari l’anno e legge e vede che un europeo in media porta a casa 15 o 20 volte tanto, volete che non pensi come giungere da noi, come attraversare quel piccolo braccio di mare o arrivare - più facile - con un aereo e poi disperdersi nelle nostre città per prendersi un lavoro che c’è o che noi non facciamo più?