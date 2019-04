La Camera dei Comuni al voto su quattro piani B per la Brexit

1) Unione doganale completa

La proposta del conservatore moderato Kenneth Clarke, sostenuta dalla deputata laburista Yvette Cooper e dai conservatori Sir Oliver Letwin e Sarah Newton, chiede di negoziare con Bruxelles «un'unione doganale permanente e completa del Regno Unito con l'Unione europea» in qualsiasi accordo di Brexit.

2) Mercato comune 2.0

La proposta, sostenuta dai conservatori Nick Boles, Robert Halfon e Andrew Percy e dai laburisti Stephen Kinnock, Lucy Powell e Diana Johnson, è che il Regno Unito aderisca al Trattato europeo di libero scambio e allo Spazio economico europeo. Ciò consentirebbe a Londra di restare nel mercato unico e di firmare un accordo doganale completo con l'Unione europea dopo la Brexit, che rimarrebbe in vigore fino all'adozione di un accordo commerciale più ampio, in grado di garantire la libera circolazione dei beni e l'apertura della frontiera con l'Irlanda.

3) Referendum confermativo

La proposta dei laburisti Peter Kyle e Phil Wilson, sostenuta da decine di parlamentari in tutta la Camera, chiede un secondo referendum per confermare qualsiasi accordo sulla Brexit approvato dal parlamento, prima della sua ratifica.

4) Revoca del divorzio se il parlamento si oppone a ogni soluzione

La proposta, firmata da 33 deputati, prevede che se non verrà approvato l'accordo negoziato dal governo May si tenga un voto sul No Deal due giorni prima della data prevista per il divorzio (12 aprile). Se i parlamentari si rifiutassero di autorizzare l'uscita senza accordo, la premier May dovrebbe fermare la Brexit revocando l'articolo 50.