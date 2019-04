Le elezioni 2019 in Turchia sono state una doccia fredda per Erdogan

PER ERDOGAN LE PRIME SCONFITTE DAL 2003

Ankara e Istanbul valgono molto, nonostante l'oltre 50% di municipi conservati dall'Akp e gli alleati nazionalisti dell'Mhp. Anche Smirne, l'anti-Ankara ,terza città della Turchia e storica roccaforte dei progressisti, non poteva che votare Chp. E da animale politico qual è Erdogan sapeva bene che il voto del 31 marzo 2019 poteva finire molto male. Il leader dell'Akp ora fa leva sui maggiori voti complessivi e – come l'opposizione – chiede il riconteggio delle circoscrizioni , ma nel pieno della campagna elettorale descriveva ansioso ai suoi le Amministrative come una «questione di sopravvivenza»: un test per il governo, considerato il delicato frangente economico della Turchia. Al profilarsi della prima débâcle dalla salita al potere dell'Akp, nel 2003, a spoglio ancora in corso Erdogan ha esortato i supporter a «individuare le mancanze e a correggerle», ammettendo il «dovere di cambiare, in caso di fallimenti». Alleato per interesse con la destra nazional-populista e laica del Buon partito, il Chp si è preso Ankara, epicentro del potere politico, sfiorando il 51%. E anche il prevalere sul filo di lana a Istanbul è specchio dello scotto pagato da Erdogan per la crisi dell'ultimo anno.

CADUTO SUL CROLLO DELLA LIRA E LA RECESSIONE NEL 2019