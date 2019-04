La nuova era del Giappone si chiama Reiwa

'Reiwa' è il nuovo nome stabilito dal governo per la nuova era del Giappone, che avrà inizio ufficialmente il primo maggio quando il principe della corona Naruhito ascenderà al trono per succedere al padre, l'attuale imperatore 85enne Akihito. La scelta è stata comunicata in diretta televisiva dal capo di gabinetto Yoshihide Suga e sugli schermi dei principali luoghi ricreativi, in un clima di giubilo a lungo anticipato. L'armonia come elemento identificativo di una cultura: è questo il concetto su cui punta il termine, riferito alla nuova era in Giappone e deciso dal governo dopo una lunga selezione.

IL SIGNIFICATO DI REIWA

«Reiwa intende descrivere l'eredità culturale di un popolo, sinonimo di coesione sociale e del rispetto nel suo insieme della comunità», ha spiegato il premier giapponese Shinzo Abe in conferenza stampa. Il percorso per la selezione del nome è iniziato formalmente nel 2017, l'anno successivo all'annuncio in forma 'riservata' dell'imperatore Akihito di 'farsi da parte', citando l'età avanzata e le difficoltà nello svolgimento delle sue funzioni.