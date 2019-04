Chi è Marine Le Pen

LA CARRIERA DI MARINE LE PEN

Figlia di Jean-Marie Le Pen, ex paracadutista ed esponente politico dell’ultradestra, Marine a 8 anni ha subito un attentato, una bomba diretta contro il padre ed esplosa fuori casa, ma senza ferire alcun familiare. Dopo aver esercitato la professione di avvocato fino al 1998, ha mosso i primi passi in politica nel partito del padre, che nel 1972 aveva fondato il Front National ispirandosi al Movimento Sociale italiano. Consigliere regionale di Nord-Pas-de-Calais, nel 2003 è diventata vicepresidente del Fn e nel 2004 è stata eletta una prima volta europarlamentare, confermata poi nel 2009 e e nel 2014. Ha proseguito l’impegno politico e manifestato idee apertamente anti-islamiche, come quando ha appoggiato l’iniziativa popolare elvetica di non costruire nuove moschee in Svizzera, o come quando nel 2010 ha paragonato il blocco di alcune strade parigine in occasione della preghiera musulmana del venerdì all’occupazione tedesca durante la Seconda Guerra mondiale.

L'IDEA DI UNA FRANCIA FUORI DALLA NATO

Dal 2011 ha preso in mano le redini del Front National, diventandone presidente e rompendo con il padre dichiaratamente xenofobo (aveva definito le camere a gas un «dettaglio della storia»). Marine ha inaugurato così un nuovo corso per la destra estrema francese, che ha tentato la via della normalizzazione, pur confermando le proprie posizioni euroscettiche, nazionaliste, sovraniste e anti-immigrati, con particolare attenzione al tema della sicurezza nazionale. Su posizioni filo russe, sostiene l’esigenza per la Francia di uscire dalla Nato e di rendersi indipendente per l’approvvigionamento energetico. Nel 2012 si è candidata all’Eliseo: pur arrivando terza alle spalle di François Hollande (socialista e futuro presidente) e Nicolas Sarkozy (presidente uscente), ha visto crescere i consensi per il suo partito, giunto al 18% e destinato a raggiungere il 25% alle Europee del 2014, quando il Fn è diventato il primo partito in assoluto per numero di preferenze.

AMPI CONSENSI NELLA CLASSE OPERAIA

Il suo bacino di voti si concentra nella classe operaia e meno abbiente. Alle Presidenziali del 2017 Le Pen è arrivata al ballottaggio con Emmanuel Macron ma, pur sconfitta, nei mesi successivi ha visto aumentare i consensi. Deputata dell’Assemblea nazionale, nel 2018 ha cambiato il nome del partito in Rassemblement national (Raggruppamento nazionale), che i sondaggi dei mesi scorsi davano a ridosso di En Marche di Macron in vista delle Europee di maggio. Vicini a Matteo Salvini, Le Pen e il Rassemblement national sono dati come membri dell’Alliance of European people and nations (Aepn), alleanza sovranista che raccoglierebbe tra gli altri anche gli spagnoli di Vox e i tedeschi di Afd.