Come sono andate le elezioni amministrative 2019 in Turchia

Negli stessi momenti a Istanbul si consuma una battaglia destinata a trascinarsi tra i veleni. La differenza tra l'ex premier Binali Yildirim ed Ekrem Imamoglu del Chp si calcola scheda su scheda: un conteggio che con il 98,78% dei seggi scrutinati restava bloccato fino a tarda sera a 4.443 voti di scarto. Poi, nella notte, l'opposizione fa sapere di avere vinto on 29 mila voti di scarto. La partita, che vale il controllo di un terzo del Pil turco, sembra comunque destinata a proseguire tra ricorsi incrociati. A livello nazionale, la coalizione di Erdogan resta sopra il 50%, ma in calo. Il suo Akp è ancora il primo partito con circa il 45% e si fa forte anche del 6% abbondante ottenuto dagli alleati nazionalisti del Mhp. Ma per le opposizioni il voto amministrativo è comunque una boccata d'ossigeno. Il socialdemocratico Chp è sopra il 30% e la sua Coalizione con l'Ip di centrodestra si avvicina al 40%.

SCONTRI NEL SUD-EST: QUATTRO MORTI E DECINE DI FERITI

Smirne, terza città turca e tradizionale roccaforte laica, resta saldamente nelle loro mani con Mustafa Tunc Soyer. Alla coalizione di governo strappano tutta la fascia mediterranea, togliendo alla destra islamica e nazionalista Adana e Antalya, centri chiave per l'economia e il turismo. Anche i curdi, che si erano concentrati sul Sud-Est del Paese, si riprendono molte città, compresa la loro capitale Diyarbakir, commissariata dal governo centrale insieme a un centinaio di altri Comuni con accuse di terrorismo per presunti legami con il Pkk. E per la prima volta nella storia turca, un capoluogo di provincia - Tunceli, nell'Est - sarà guidato da un comunista, Mehmet Fatih Macoglu. Il voto è stato accompagnato da episodi di violenza soprattutto nel Sud-Est del Paese, spesso teatro di scontri tra clan rivali durante le elezioni, con almeno quattro morti e decine di feriti. Numerosi anche gli osservatori invitati nella regione dall'Hdp, tra cui due italiane che sono state brevemente fermate e interrogate dalla polizia.