I risultati delle elezioni 2019 in Ucraina

Più seria l'accusa degli attivisti del gruppo per i diritti umani Uspishna Warta, che hanno dichiarato di aver pizzicato alcuni osservatori di Poroshenko - come a Zaporozhye - mentre distribuivano denaro in cambio di voti. Poroshenko ha già detto che «non vi sono informazioni valide per gettare dubbi sui risultati» ma Tymoshenko ha promesso battaglia.

VERSO IL BALLOTTAGGIO DEL 21 APRILE

Chi, per il momento, dorme sonni tranquilli è Zelensky. A 15 minuti dalla chiusura dei seggi giocava a ping-pong (circondato dalle telecamere) nella sede del suo comitato elettorale dalla bella patina hipster, con un bar zeppo di bicchieri di spumante e luci al neon, a metà tra un ufficio di Google e un disco-pub. «Sono felice ma questo non è ancora il risultato finale», ha commentato a caldo il comico aspirante presidente. Lo scenario che si delinea, dunque, vede Zelensky e Poroshenko affrontarsi in un ballottaggio (in programma il 21 aprile) in cui potrebbero rivelarsi decisivi proprio gli elettori di Tymoshenko, ex eroina della rivoluzione arancione del 2004 inglobata nel frattempo dall'establishment.