Il presidente dell'Algeria Bouteflika si è dimesso

«Riteniamo che non ci sia da perdere altro tempo e che bisogna applicare immediatamente la soluzione costituzionale proposta, ossia l'applicazione degli articoli 7, 8 e 102» della Costituzione, si afferma - come riferisce il sito "Tsa" - nella nota del ministero guidato dal Capo di Stato maggiore delle Forze armate, il generale Ahmed Gaid Salah. Il sito aveva anche riferito che il comunicato è stato emesso dopo una riunione nella quale il generale ha definito «una banda» gli uomini che redigono i comunicati a nome del presidente. «In questo contesto particolare, confermiamo che qualsiasi decisione presa fuori dal quadro costituzionale è considerata come nulla e non avvenuta», si diceva ancora nella nota, con implicito riferimento alle «importanti misure» che Bouteflika (o chi per lui) aveva fatto preannunciare il primo aprile parlando della propria intenzione di dimettersi.