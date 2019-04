Chi è Frans Timmermans

LA CARRIERA DI FRANS TIMMERMANS

Dopo gli studi in Belgio e a Roma alla St. George British School (il padre è stato archivista presso l’ambasciata olandese nella Capitale tra gli 11 e i 14 anni del giovane Frans), Frans Timmermans è tornato in Olanda e si è laureato, per poi svolgere il servizio civile come funzionario presso il dipartimento degli Affari esteri. Nel 1993 era a Mosca presso l’Ambasciata olandese in Russia. Dopo tre anni è tornato e successivamente ha iniziato a dedicarsi all’attività politica vera e propria, prima come assistente dell’allora Commissario europeo Hans van den Boek, poi come consigliere e segretario di Max van der Stoel, Alto commissario dell’Osce per le minoranze nazionali, per poi essere eletto deputato tra le fila del partito laburista (esattamente il Partito del Lavoro olandese, di ispirazione socialista). Dapprima segretario di Stato, nel 2012 è diventato ministro per gli Affari europei fino al 2014 quando è stato nominato vicepresidente della Commissione europea e Commissario europeo per la migliore legislazione, le relazioni interistituzionali, lo stato di diritto e la carta dei diritti fondamentali.

IL NEGOZIATO CON LA TURCHIA IN TEMA DI IMMIGRAZIONE

Considerato “l’astro nascente” del centrosinistra europeo, a novembre 2018 è stato scelto come candidato per il Partito socialista europeo (Pse) alla presidenza della Commissione al posto di Jean-Claude Juncker, che a lui ha affidato in passato il delicato compito di negoziare un accordo con la Turchia per la gestione dei migranti. I recenti sondaggi danno il Pse in forte calo rispetto alle elezioni del 2014, dunque a Timmermans è affidato il compito di risollevare i consensi, puntando sulle sue qualità e la sua lunga esperienza diplomatica e internazionale. La sua figura mira anche a contenere l’avanzata del blocco sovranista (in una intervista ha chiarito che non accetterà l’eventuale appoggio dell’estrema destra), così come di quello euroscettico di sinistra. Non a caso in uno dei più recenti discorsi ha insistito sulla necessità di una «forte alleanza con i sindacati europei» e di una «redistribuzione dignitosa per un lavoro dignitoso». Tra i suoi obiettivi, in caso di elezione, ci sono una riforma per un sistema fiscale più equo, una maggiore cooperazione con i Paesi africani e un «divieto di violenza di genere».