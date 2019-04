In Algeria i militari chiedono la destituzione immediata di Bouteflika

Il sito ha riferito che il comunicato è stato emesso dopo una riunione in cui il generale ha definito «una banda» gli uomini attorno al presidente che redigono i comunicati a nome del capo dello Stato. «In questo contesto particolare, confermiamo che qualsiasi decisione presa fuori dal quadro costituzionale è considerata come nulla e non avvenuta», si afferma ancora nella nota, con implicito riferimento alle imprecisate «importanti misure» che Bouteflika (o chi per lui) aveva fatto preannunciare il 1° aprile riferendo della propria intenzione di dimettersi prima del 28 aprile.