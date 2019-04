Chi è Viktor Orbán

LA CARRIERA DI VIKTOR ORBÁN

Durante gli studi al ginnasio Viktor Orbán è stato segretario del Kisz, organizzazione giovanile comunista a cui era obbligatorio iscriversi nell’Ungheria dell’epoca per poter accedere all’università, salvo sposare durante i due anni di servizio militare idee liberali in politica ed economia, fondando l’Alleanza dei Giovani Democratici (Fidesz). Si è impegnato per i diritti civili ed è stato tra i manifestanti in piazza degli Eroi a Budapest il 16 giugno 1989. Prima oppositore del premier conservatore József Antall, successivamente si è avvicinato a posizioni di centrodestra. Diventato premier una prima volta a soli 35 anni (1998-2002), centralizzata le funzioni di governo, ha liberalizzato il mercato economico ungherese, reduce dalla crisi post-comunista, e nel 1999 ha ottenuto l’ingresso nella Nato. Di nuovo premier tra il 2010 e il 2014 ha avviato una forte nazionalizzazione, assunto posizioni anti-europeiste, cambiato la Costituzione e, con la terza legislatura (2014-2018), messo in campo una polizia estera filo-russa e anti-migranti. Lo scontro con Bruxelles è stato particolarmente duro in occasione della crisi del 2015, quando ha fatto costruire una recinzione di filo spinato alla frontiera con la Serbia e la Romania.

LA SINTONIA CON MATTEO SALVINI

Leader del gruppo di Visegrad (Ungheria, Slovacchia, Repubblica Ceca, Polonia e Romania), è stato eletto premier per la quarta volta nel 2018 e si è opposto ai ricollocamenti dei migranti tra i Paesi dell’Unione. Orbán è considerato uno dei principali sovranisti europei, insieme a Matteo Salvini, al cancelliere austriaco Sebastian Kurz e alla francese Marine Le Pen. Fiero nemico del magnate di origini ungheresi George Soros, accusato di sovvenzionare “organizzazioni e lobby” che finanziano l’accoglienza di migranti, ha fatto varare una legge che impone una tassa del 25% sulle donazioni straniere per le Ong impegnate in ambito umanitario, dopo aver fatto precedentemente chiudere la Central European University dell’imprenditore. Sanzionato dall’Ue per violazione di alcuni diritti fondamentali e ritenuto sostenitore di politiche xenofobe, è stato invitato a Milano da Salvini col quale s'è dimostrato particolarmente in sintonia in vista delle elezioni europee. A marzo 2019 il Ppe ha votato la sospensione di Orbán e del suo partito Fidesz dopo la richiesta di espulsione da parte del presidente della Commissione, Jean-Claude Juncker. Un compromesso che ha portato il premier ungherese a parlare di “autosospensione”, ribadendo il proprio appoggio al conservatore Manfred Weber per la guida della prossima Commissione europea.