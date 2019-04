Twitter blocca la campagna del governo francese per il voto alle Europee

TWITTER RIFIUTA LA CAMPAGNA GOVERNATIVA #OUIJEVOTE

Lo ha reso noto martedì 2 aprile il governo. La campagna governativa #Ouijevote coordinata dal Service d’information du gouvernement (Sig) e volta a sollecitare i cittadini francesi a iscriversi sulle liste elettorali del 26 maggio non è così potuta partire sul social network, al quale lo Stato era pronto a pagare la tariffa dei tweet sponsorizzati. La legge «sulla manipolazione dell'informazione» voluta dal presidente Emmanuel Macron e adottata in autunno dal parlamento obbliga fra l'altro le principali piattaforme digitali a fornire le informazioni sulle pubblicità politiche a pagamento che diffondono, al fine di evitare manipolazioni o ingerenze elettorali. Mentre Google e Facebook hanno adottato disposizioni in questa direzione, «Twitter non riesce a farlo oggi», ha spiegato il governo, «e ha quindi deciso di perseguire una politica estrema, quella di tagliare tutte le campagne di natura politica». Da parte governativa si sottolinea però che «la campagna bloccata da una decina di giorni è di incitamento a iscriversi per il voto, è una campagna di informazione pubblica e non politica o di un partito».