Chi è Yanis Varoufakis

LA CARRIERA DI YANIS VAROUFAKIS

Figlio di una famiglia benestante greca, Varoufakis ha studiato nel Regno Unito, prima di tornare in Grecia dove è diventato docente di statistica, ma ha collaborato anche con l’Università di Cambridge, lasciando la Gran Bretagna dopo il via al terzo mandato di Margareth Thatcher, in totale disaccordo con le politiche della Lady di Ferro. Ha vissuto per 12 anni in Australia, ha sposato una cittadina australiana di origini greche e insegnato all’università di Sydney fino al 2000, quando è tornato in Grecia per insegnare Teoria economica all’ateneo della capitale. Ha istituito la University of Athens Doctoral Program in Economics, di cui è stato direttore fino al 2008. Nel frattempo ha collaborato con il leader socialista e premier greco George Papandreou, poi caduto in disgrazia con la crisi greca. A partire dal 2010 si è avvicinato ad Alexis Tsipras e ha partecipato al progetto di Syriza, battendosi contro l’austerity imposta dall’Europa al suo Paese. Nel 2012 ha scritto il suo primo libro, Il Minotauro globale - l’America, sull’origine della crisi globale. L’anno dopo ha lasciato nuovamente il suo Paese per insegnare proprio negli Stati Uniti, all’Università del Texas e ad Austin, per poi tornare in Grecia nel 2015.

LE DIMISSIONI DA MINISTRO IN POLEMICA CON LA TROIKA

In quell’anno, nella biografia sul suo seguitissimo blog (Varoufakis è molto attivo anche su Twitter, dove ha più follower di Tsipras) si è definito «economista per caso» e «professore di economia che non ha mai esercitato come economista». Da ministro delle Finanze greco ha affrontato uno dei momenti più delicati nel negoziato con l’Ue e il Fondo Monetario Internazionale sul piano di salvataggio della Grecia, arrivando poi alla drastica decisione di dimettersi, in disaccordo con la Troika, scrivendo così: «Mi dicono che è arrivato il momento di agire o tacere, ma il mio piano è quello di non seguire questo consiglio. Di continuare a ‘bloggare’ qui anche se potrebbe essere normalmente considerato irresponsabile per un ministro delle finanze indulgere in forme di comunicazione così rozze».

IL PROGETTO PROGRESSISTA DIEM25

Criticato per il lusso di cui si è sempre circondato è stato al centro delle polemiche quando The Telegraph ha pubblicato i suoi “onorari”: oltre 60 mila dollari per una conferenza all’estero. Nel 2016 Varoufakis ha dato vita a Diem25, una formazione progressista transnazionale con la quale si è candidato alle europee. In netta opposizione al sovranismo, l’obiettivo è un “new deal” fondato su politiche sociali a sostegno del reddito e della casa, e a tutela dell’ecologismo. In politica estera sostiene l’apertura dei confini contro il protezionismo e a sostegno delle migrazioni.