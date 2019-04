Cosa cambia sulla Brexit col negoziato tra May e Corbyn

NESSUNA PRECONDIZIONE SULL'UNIONE DOGANALE, NO AL 2° REFERENDUM

Barclay, un brexiteer pragmatico, ha difeso la svolta come conseguenza dell'ostilità «senza rimorsi» manifestata dal Parlamento all'accordo May. Ha aggiunto che l'obiettivo è ora un compromesso che possa permettere comunque al Regno di uscire dall'Ue «il 22 maggio» e che la richiesta di ulteriore rinvio sarà presentata a Bruxelles la settimana prossima, dopo i colloqui May-Corbyn ed eventuali nuovi voti indicativi ai Comuni. Il ministro ha poi precisato che la premier non pone precondizioni sulle richieste chiave di Corbyn (unione doganale e rispetto degli standard europei sui diritti dei lavoratori, in primis), ma ha ribadito d'essere personalmente contrario a un secondo referendum confermativo sulla possibile intesa. Corbyn ha definito «benvenuta» l'apertura di May, ma ha insistito sulla necessità finale di «attuare la Brexit». La polemica fra i due nel Question Time non è poi mancata, ma si è spostata su temi sociali, in punta di fioretto.