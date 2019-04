Papa Francesco dice che Dio vuole la fratellanza con i musulmani

«Con i musulmani - ha proseguito - siamo discendenti dello stesso padre, Abramo. Ma perché Dio permette che ci siano tanti religioni? Dio ha voluto permettere questo, i teologi della Scolastica dicevano la voluntas permissiva di Dio. Ha voluto permettere questa realtà: ci sono tante religioni, alcune nascono dalla cultura, ma sempre guardano il cielo, guardano Dio».

«SERVIRE LA SPERANZA VUOL DIRE GETTARE PONTI TRA CIVILTÀ

In udienza generale, il Papa ha poi detto che «servire la speranza, in un tempo come il nostro, significa anzitutto gettare ponti tra le civiltà. E per me è stata una gioia e un onore poterlo fare con il nobile Regno del Marocco, incontrando il suo popolo e i suoi governanti. Questo istituto - ha detto ancora - promuove un Islam rispettoso delle altre religioni e rifiuta la violenza e l'integralismo. Cioè sottolinea che siamo tutti fratelli e dobbiamo lavorare per la fratellanza».

«NON PARLIAMO DI MIGRANTI, MA DI PERSONE MIGRANTI»

Il Papa ha voluto anche fare una importante distinzione tra il termine "migranti" e "persone migranti": «A me non piace dire migranti: a me piace più dire persone migranti. Sapete perché? Perché migranti è un aggettivo, invece persone è un sostantivo. Noi siamo caduti nella cultura dell'aggettivo: usiamo tanti aggettivi e dimentichiamo tante volte i sostantivi, cioè la sostanza. L'aggettivo va attaccato a un sostantivo, a una persona. Cioè migrante no, una persona migrante. Così c'è rispetto, per non cadere in questa cultura dell'aggettivo, che è troppo liquida, troppo gassosa».