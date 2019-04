Storia e idee del primo sindaco comunista in Turchia

Caso più unico che raro, considerato che nel recente e intermittente percorso politico il Partito comunista turco (Tkp) non ha mai superato lo 0,25% dei voti nazionali. E proprio come la sinistra litigiosa dei comunisti e degli ex comunisti europei, non ha perso l'occasione di spaccarsi. Al contrario della sinistra filocurda dell'Hdp non è riuscito a fare la benché minima massa a piazza Taksim e nelle altre proteste contro Recep Tayyip Erdogan. Però mentre ai congressi il Tkp si dilaniava in divisioni interne, in un villaggio di 3 mila anime dell'Anatolia centrale faceva presa il medico Maçoğlu: una vita spesa al pronto soccorso fino all'ingresso in politica nel 2014 e l'elezione quell'anno a primo cittadino di Ovacık con il 36%.

IL MODELLO DELL'URSS DI LENIN

In un lustro i mantra di Maçoğlu – democrazia dal basso, cooperativismo, porte aperte – hanno attecchito al punto da prendere alle Amministrative del 2019 il 32% del municipio di Tunceli, provincia di Ovacık. Nel comune che i curdi chiamano Dersim, il Tkp è balzato a primo partito, davanti all'Hdp (28%) che aveva candidati propri in questa regione, ai repubblicani del Chp (21%) e agli islamisti di Erdogan dell'Akp (15%). Maçoğlu è diventato di colpo famoso, è stupito ma come sempre ha le idee chiare: ai quasi 30 mila abitanti di Tunceli ha promesso di «ampliare l'esperimento di Ovacik, dimostrando all'intero Paese che un modello socialista è possibile». Classe 1968, come i compagni del Tkp non si è mai distaccato dal programma marxista-leninista di importazione sovietica: castristi e antimperialisti, i comunisti turchi promuovono la lotta operaia e dei lavoratori, attraverso la costruzione di una coscienza di classe e, come obiettivo ultimo, la rivoluzione.