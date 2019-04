L'Algeria del post Bouteflika resta ostaggio del vecchio Pouvoir

L’Algeria è un paese totalmente privo di democrazia reale e di trasparenza e non è dato a oggi di comprendere quali e quanti centri di potere effettivo siano ancora sotto il controllo del clan Bouteflika, capeggiato dal fratello del presidente Said, e quindi è difficile prevedere il livello della sua reazione e dello scontro di potere che si apre. È prevedibile che sarà comunque aspro, perché è evidente che è in atto il tentativo delle Forze armate di cessare di fare la spalla al Fln –il Partito che ha governato dal 1963 in poi- e di prendere in mano il potere in prima persona. Il fatto che l’impeachement di Bouteflika sia stato del tutto irritualmente chiesto dal comandante delle Forze armate indica che con tutta probabilità lo stesso Salah intenda proporsi come candidato vincente alle elezioni presidenziali che si dovranno tenere entro 90 giorni. Lo scontro si svilupperà tutto dentro la gerontocrazia corrotta che domina da un sessantennio il Paese. Salah ha 79 anni e i candidati forti che gli possono essere contrapposti dal Fln hanno età simili.

UN PAESE ALLE SOGLIE DEL (SECONDO) DEFAULT ECONOMICO

Si apre dunque una fase complessa in un Paese che è alle soglie del default economico (il secondo, dopo quello del 1991) nella quale però tutto indica che i giochi si faranno ancora tutti dentro “Le Pouvoir”, la corrottissima casta da sempre al potere. La dinamica degli ultimi giorni infatti conferma in Algeria la replica del “modello piazza Tahrir”. Una immensa forza popolare abbatte il raìs e il suo regime, ma non ha né uomini, né leader, né progetto per sostituirli con una propria espressione politica. È il dramma comune a tutti i Paesi delle “primavere arabe”.